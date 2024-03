Ponte sullo Stretto, Bonelli: “Non si può fare un’opera senza coinvolgere la cittadinanza”

Il Segretario nazionale di Europa Verde è stato ospite del Consiglio Comunale che si è svolto a Messina

Nuova seduta della Commissione sul Ponte sullo Stretto oggi al Consiglio Comunale di Messina. Ospiti odierni a Palazzo Zanca il Segretario nazionale di Europa Verde, On. Angelo Bonelli; il Segretario regionale di Europa Verde, Prof. Mauro Mangano; il Segretario regionale di Sinistra Italiana, avv. Pierpaolo Montalto; la Prof.ssa Maria Campese, componente la Segreteria nazionale di Sinistra Italiana con delega ai trasporti.

Il primo a prendere la parola è l’Avvocato Montalto: “per noi il Ponte è uno scempio, abbiamo portato qui le nostre punte di diamante sul tema come Bonelli. Spieghiamo perché l’opera è inutile”, ha detto. Gli fa eco Mangano: “io sono di Catania ma amo Messina, il Ponte è anche una questione locale ma è soprattutto nazionale”.

Ponte sullo Stretto, Bonelli: “C’è assenza di dibattito pubblico”

La palla passa poi a Bonelli, che esordisce dicendo “non farò un intervento politico, la mia posizione è nota, sono contrario al Ponte e non da oggi. Contesto le dichiarazioni di Ciucci e gliel’ho già detto. Vorrei conoscere la procedura per la realizzazione del Ponte, la vecchia o la nuova? In ogni caso c’è l’assenza di dibattito pubblico. Non si può fare un’opera senza coinvolgere la cittadinanza”.

“La nostra non è una sfida ideologica, ma è nel merito delle questioni, perché noi riteniamo che i soldi degli italiani e siciliani – quelli sul Fondo di Sviluppo e Coesione – debbano essere utilizzati depuratori, infrastrutture, ponti che sono crollati. Dovete leggere il decreto Ponte, l’articolo 2 definisce la procedura e come si vanno a determinare gli aumenti sui costi dell’opera”.

