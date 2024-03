Ponte sullo Stretto, Bonelli: “Una rapina nei confronti del sud”

Il deputato dei Verdi si scaglia nuovamente contro Salvini: "Non aspettiamo che faccia questa vergogna"

“Salvini è il campione delle gaffe. È andato ad inaugurare il cantiere di un pannello fotovoltaico e ha detto che era alimentato a metano. Ma noi abbiamo a che fare con un ministro delle Infrastrutture che sta determinando una rapina di soldi al Sud. La vicenda del ponte sullo stretto di Messina non riguarda solo la Calabria e la Sicilia ma riguarda tutto il sistema trasportistico del Paese“. Lo ha detto Angelo Bonelli, parlando a Napoli nel corso dell’iniziativa “Il coraggio di osare” in vista delle elezioni europee promosso da Alleanza Verdi Sinistra.

Ponte sullo Stretto, Bonelli: “Stiamo subendo gli effetti della destra al Governo”

Per Bonelli “già stiamo subendo gli effetti di una destra al governo, ovvero l’aggressione dei diritti sociali, dei diritti ambientali. Sul tema della guerra vediamo che la pace è sempre più lontana“. Quanto al ponte sullo Stretto, “non staremo ad aspettare che Salvini faccia questa vergogna“. Preoccupazione è stata espressa per le politiche sul clima con “le Regioni che potrebbero legiferare mentre noi dovremmo avere una capacità di visione di insieme“.

Il Superbonus 110% “è stato adottato in un periodo in cui il Covid ha determinato una depressione sociale ed economica ma ci sono stati degli elementi che non hanno funzionato e che andavano assolutamente corretti”. Per Bonelli le risorse dello Stato andavano, invece, “indirizzate verso le abitazioni più energivore“. Inoltre il leader dei Verdi ha anche definito l’investimento per il Ponte sullo Stretto come “una rapina nei confronti del Sud”.

