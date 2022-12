Ponte sullo Stretto, Letizia Moratti si oppone: “Opera non essenziale, prima la Lombardia”

La candidata alle elezioni Regionali in Lombardia, Letizia Moratti, boccia la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina: "Prima serve altro".

Il Governo spinge sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, un’opera ritenuta fondamentale per l’esecutivo a trazione Centrodestra. Recentemente il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Matteo Salvini, ha ribadito la volontà di procedere al più presto alla realizzazione del cantiere del futuro collegamento tra Sicilia e Calabria.

Ponte sullo Stretto, “luna di miele” Stato-Regione

Secondo il leader della Lega – che ha presentato il progetto anche a Bruxelles, in occasione di una riunione del Consiglio UE dei Trasporti – ha auspicato la posa della prima pietra entro i prossimi due anni.

Anche il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ribadito l’importanza strategica dell’infrastruttura per l’Isola, sottolineando come da parte di Sicilia, Calabria e Stato ci sia piena volontà di portare avanti il progetto.

Ponte sullo Stretto, l’opposizione di Letizia Moratti

A mettere in questo ore il cosiddetto bastone tra le ruote ci ha pensato però la candidata alle prossime elezioni Regionali in Lombardia, Letizia Moratti.

In un commento rilasciato ai microfoni dell’emittente Telelombardia, l’ex sindaco di Milano ha definito il Ponte sullo Stretto un’opera non essenziale per il Paese.

“Salvini pensi prima alle infrastrutture in Lombardia”

“In Lombardia i problemi non mancano, il trasporto di Trenord è un servizio non efficace. Dobbiamo investire sulle infrastrutture, perché Salvini si occupa del Ponte sullo Stretto? Servono molte altre cose prima, un potenziamento delle infrastrutture in Regione Lombardia, appunto”, ha commentato l’ex assessore al Welfare della Regione Lombardia.

“Se cresce la Lombardia, cresce il Paese. Non mi sembra essenziale oggi il Ponte sullo stretto di Messina. Per esempio Cremona è collegata malissimo con Milano, Brescia e Piacenza: queste sono le infrastrutture necessarie”, ha ribadito ancora Moratti.