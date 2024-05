Ponte sullo Stretto, Salvini a Schlein: “20 minuti con il traghetto? Lo dica a chi non conosce quel tratto”

Botta e risposta tra il ministro delle Infrastrutture e la leader del Pd

“L’obiettivo è aprire i cantieri entro l’anno“. Lo dice Matteo Salvini a Porta a porta in onda ieri sera su Raiuno. “Il Ponte, mi stupisco della polemica politica su un ponte…servirebbe innanzitutto a inquinare di meno, oggi un treno merci ci mette tre ore per fare quel tratto…e pensate l’estate alle file di ore sotto il sole, solo chi non conosce lo Stretto può prendere il traghetto come ha fatto l’amica Elly Schlein: sono 20 minuti di traversata, ma quello che c’è prima e che c’è dopo?”

Ponte sullo Stretto, le parole di Schlein

Le ultime considerazioni di Salvini sul ponte sono figlie di un intervento di qualche giorno fa da parte della segretaria del Pd Elly Schlein, che durante la sua visita in Sicilia per portare avanti la sua lotta contro il Ponte sullo Stretto, ha deciso di mostrare una diretta del suo viaggio in traghetto da Villa San Giovanni a Messina. In quell’occasione la leader dem ha ribadito che sono bastati solamente 20 minuti per la percorrenza del tratto di mare, definendo l’opera per cui il ministro Salvini si sta spendendo da mesi come “anacronistica, inutile e indecorosa”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI