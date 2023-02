Ponte sullo Stretto: Salvini accelera sul dossier, “percorso irreversibile, aggiornerò Meloni”

“Vogliamo creare un percorso definitivo e capace di andare avanti in modo irreversibile” ha dichiarato Salvini

Matteo Salvini aggiornerà al più presto il Presidente Giorgia Meloni e i colleghi di governo a proposito del dossier Ponte sullo Stretto. Lo ha spiegato, come si legge in una nota, durante il tavolo tecnico convocato a Roma Termini, negli uffici che ospiteranno la sede della società per la realizzazione dell’opera tra Calabria e Sicilia. “Vogliamo creare un percorso definitivo e capace di andare avanti in modo irreversibile” ha aggiunto Salvini.

L’incontro con Mit, Anas, Fs, Italferr e Rfi

Alla presenza degli esperti del Mit, al tavolo erano seduti anche i rappresentanti di Anas, Fs, Italferr e Rfi: sono in corso approfondimenti tecnici e finanziari, si legge ancora, e il vicepremier e ministro intende accelerare e ha illustrato ai presenti quanto fatto da Danimarca e Svezia a proposito del ponte di Öresund, un gioiello dell’architettura che collega i due Paesi e che Salvini ha visitato oggi, dopo il Consiglio informale dei ministri dei Trasporti Ue di Stoccolma.