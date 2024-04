Ponte sullo Stretto, Siracusano: “Secondo l’Europa è una grande opera”

"Chissà cosa diranno i signori del no"

Sono numerose le questioni ancora aperte sul progetto legato alla costruzione del Ponte sullo Stretto, dagli espropri all’esposto fatto dalle forze d’opposizione, fino d arrivare alle indagini della Procura. Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, ha fatto invece cenno all’approvazione del Parlamento europeo alle linee guida aggiornate per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che comprende anche il Ponte: “È un’ottima notizia per la nostra comunità nazionale e per chi, la stragrande maggioranza degli italiani, ritiene questa infrastruttura indispensabile per lo sviluppo del Paese e del Mezzogiorno – ha affermato Siracusano -. Nel documento approvato dal Pe c’è un esplicito riferimento a un ‘collegamento fisso o un ponte’ per collegare Calabria e Sicilia nel corridoio Scandinavo-Mediterraneo”.

Ponte sullo Stretto, Siracusano: “Per l’Europa è una grande opera”

Secondo Matilde Siracusano “L’Europa sostiene il progetto del governo Meloni e incita l’Italia ad andare avanti nel perseguire la realizzazione di questa grande opera. Chissà cosa diranno i signori del ‘no’: quelli che ideologicamente si oppongono da decenni al Ponte sullo Stretto e quelli che dopo aver preso i voti invocandolo adesso cambiano inspiegabilmente opinione preferendo la logica oscurantista a quella che invece ci proietterebbe in un futuro pieno di opportunità”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI