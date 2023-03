Portano bimbo ustionato in ospedale: sanitari aggrediti all’uscita dall’ambulanza

Disavventura per i sanitari del 118 di un ospedale di Napoli, aggrediti brutalmente per una manovra sbagliata...

Follia al Santo Bono di Napoli, dove i sanitari del 118, dopo avere caricato sull’ambulanza un bimbo di un anno gravemente ustionato, finiscono per incorrere nella furia cieca di alcune persone. Il motivo? L’avere strisciato, durante la manovra di approccio al gate del pronto soccorso, due veicoli parcheggiati in seconda fila.

Questo il racconto: “Intorno a mezzogiorno il mezzo di soccorso di Pietravalle viene allertato a Chiaiano per bimbo di 1 anno ustionato. Come dei fulmini giungono sul posto, caricano il piccolo e corrono alla volta del Santobono; una volta inforcata la strada che conduce al nosocomio pediatrico trovano, come di consuetudine, una serie di auto parcheggiate in doppia fila. Data l’urgenza del caso clinico trasportato a bordo del mezzo, l’autista, durante la manovra di approccio al gate del pronto soccorso, struscia 2 veicoli in seconda fila. Una volta affidato il bimbo alle cure dei sanitari l’equipaggio esce fuori e trova una folla inferocita che pretendeva il risarcimento dei danni arrecati dal mezzo di soccorso e, come se non bastasse, a metterci il carico da 90 un parcheggiatore abusivo! Siamo davvero stanchi e ci cadono le braccia nel doverci giustificare con chi, fregandosene del codice della strada, lascia l’auto come meglio crede!”.