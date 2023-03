Porticciolo Ognina, Zammataro: “Domani presenteremo odg per tutelare i luoghi”

Domani, seduta straordinaria di Consiglio comunale straordinario sul porticciolo di Ognina e sul suo futuro.

Una seduta straordinaria di Consiglio comunale per capire quale progetto potrebbe trasformare il volto di uno dei luoghi più suggestivi di Catania. E non solo perché citato nei Malavoglia da Giovanni Verga. Il porticciolo di Ognina è tra i pochissimi affacci sul mare di una città che dal mare è separata, uno dei luoghi di Catania in cui si respira la storia, dove le tradizioni si rinnovano ogni anno e, non ultimo, dal quale si gode una bellissima vista.

Porticciolo di Ognina, domani il Consiglio straordinario

La volontà di realizzare un pontile galleggiante nello specchio d’acqua antistante il porticciolo preoccupa la città. E i suoi rappresentanti politici che, domani sera, si riuniranno in seduta straordinaria per capire la natura del progetto – sul quale c’è stata già una levata di scudi da parte del Comitato spontaneo salviamo il porticciolo di Ognina – e impegnare l’amministrazione a perorare, presso il dipartimento regionale Territorio e Ambiente che si sta occupando della questione, le istanze della città. Come spiega Manfredi Zammataro, presidente della commissione Urbanistica.

Ognina: la posizione della Commissione Urbanistica

“Ci stiamo occupando del progetto da tempo – afferma. In commissione abbiamo convocato il direttore dell’Urbanistica Biagio Bisignani e quello dei Lavori pubblici, Fabio Finocchiaro. Abbiamo parlato con la Segretaria generale e, in ultimo, con il dirigente del dipartimento Territorio e Ambiente della Regione. Ribadiamo la massima disponibilità del Consiglio a interventi di riqualificazione che oltretutto sono necessari in quell’area ma nulla può avvenire a discapito della fruizione e della vista di quella zona, sulla quale insistono, tra l’altro, altri progetti particolarmente importanti”. A cominciare da quello che prevede l’abbattimento del cavalcavia sulla piazza Mancini battaglia per liberare appunto il borgo di Ognina.

Tutela porticciolo Ognina inserite in linee guida Prg

La tutela del borgo di Ognina è stata, tra l’altro, inserita dal Consiglio comunale all’interno delle linee guida del Piano regolatore generale, superate dalla normativa ma non nella sostanza: l’assemblea cittadina si è infatti espressa per la tutela dell’area. Ed è questo aspetto che sottolinea il presidente della Commissione urbanistica, Manfredi Zammataro.

Ognina: il Consiglio comunale si muove

“Il consiglio comunale ha tra l’altro lavorato in passato proprio per tutelare quell’area, inserendo la riqualificazione e la protezione del borgo di Ognina all’interno delle linee guida del piano regolatore generale. Oggi si continua a lavorare con lo stesso scopo – spiega il consigliere. Che anticipa come l’amministrazione comunale abbia intenzione di partecipare al bando ministeriale per la riqualificazione dei porticcioli di San Giovanni Li Cuti e di Ognina appunto. “Per questo chiediamo che l’amministrazione porti avanti la volontà della città su quella zona e che il progetto non impedisca accesso, fruizione, vista o la possibilità che, nello specchio di acqua antistante, si possano svolgere alcune attività tradizionali”. Zammataro parla anche di garantire il Waterfront nonché i pescatori e la fauna. “Insomma – insiste – quell’area deve essere riqualificata sì, ma non a discapito della città o del waterfront e il progetto di cui si parla non deve interfeire sugli altri previsti per la zona”.