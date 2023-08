Porto Empedocle torna al distretto Valle dei Templi

Dal Consiglio comunale l’ok alla proposta della Giunta. Il “ritorno” della città di Camilleri determinato dalle azioni di marketing avviate dal Distretto turistico soprattutto sulla Costa del Mito.

PORTO EMPEDOCLE (AG) – Il Comune di Porto Empedocle torna ad aderire al Distretto Turistico Valle dei Templi. Il Consiglio comunale ha infatti approvato la proposta della Giunta di rientro tra i soci di parte pubblica. Il ritorno è stato determinato in considerazione delle numerose azioni di marketing e comunicazione avviate dal Distretto Turistico, in particolare sul brand della Costa del Mito, che tanta ribalta ha avuto presso gli stand della Regione Siciliana alle Fiere nazionali ed estere e presso la stampa nazionale e internazionale.

Il rientro del Comune di Porto Empedocle segue le richieste di adesione in corso di formalizzazione dei Comuni di Gela, Sambuca di Sicilia, Licata, Siculiana, Ribera e Caltabellotta e l’ingresso tra i soci del comune di Montallegro, che, con Realmonte, Naro, Palma di Montechiaro e Butera realizzano di fatto u a continuità territoriale delle azioni di marketing turistico e territoriale della “Costa del Mito”.

La prossima Assemblea del Distretto ratificherà il rientro di Porto Empedocle, come l’adesione di diversi altri soci privati che qualificheranno ulteriormente la DMO. Anche con altri Comuni è in corso un’interlocuzione che dovrà formalizzarsi con una richiesta di adesione.

Per Porto Empedocle determinante è stato il lavoro svolto dalla Commissione consiliare Affari Generali,

così come i diversi incontri con la Giunta e il sindaco Calogero Martello. La Destination Management Organization continua a rafforzarsi con l’ingresso di nuovi soci che rappresentano mete turistiche di altissimo pregio per il territorio e che, unite in una logica di rete sull’itinerario della Costa del Mito, consentono di raggiungere sempre più traguardi. L’adesione di Porto Empedocle, città di Andrea Camilleri, è prova della convergenza sul programma di promozione e testimonia la volontà di condivisione piena degli obiettivi-