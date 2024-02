Positivo all’alcol test, scatta sospensione della patente ma era a piedi

Un uomo di 40 anni è risultato positivo all'alcol test e si è visto sospesa la propria patente di guida: in quel momento però era a piedi

Un’incredibile vicenda si è sviluppata nelle scorse ore in provincia di Como. Un uomo di 40 anni è infatti risultato positivo all’alcol test e gli agenti della polizia locale gli hanno sospeso la patente. Il 40enne, però, ha denunciato in un ricorso che al momento del controllo era a piedi e aveva appena raggiunto la sua vettura dopo l’uscita da un ristorante che, riferisce il legale, stava per essere multata dai vigili urbani.

Patente sospesa e poi restituita

Gli agenti, visti il proprietario della macchina e l’amico, avrebbero sottoposto entrambi al test dell’etilometro nonostante non fossero neppure saliti in auto. All’esito positivo dato dall’etilometro, il 40enne è stato multato e gli è stata sospesa la patente per guida in stato di ebbrezza. Giovedì 22 febbraio è fissata l’udienza per la discussione del ricorso davanti al giudice di pace di Como. Nel frattempo, dopo alcuni passaggi burocratici e non senza difficoltà, al 40enne è stata restituita la patente, in attesa della decisione che uscirà dall’aula.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI