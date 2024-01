Erano in possesso di oltre 300 dosi di droga: 5 pusher arrestati a Catania

Un 23enne di San Cristoforo nel tentativo di fuggire ha colpito due poliziotti ferendoli entrambi

Operazione anti droga della Polizia di Stato di Catania nel quartiere di San Giovanni Galermo. Setacciate in particolare alcune aree del quartiere e, in particolare, via Capo Passero dove risulta dilagante il fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Eluse le “vedette”

Le operazioni di polizia, iniziate con una significativa attività di osservazione, hanno consentito di individuare un gruppo di spacciatori. Al fine di non essere avvistati dalle numerose vedette, i poliziotti hanno cinturato con discrezione l’area d’interesse. Il monitoraggio anche dal tetto di uno degli edifici della zona, considerato notoriamente luogo di fuga in quanto consente di raggiungere facilmente quelli adiacenti e quindi di dileguarsi. L’attività di osservazione ha consentito agli agenti di cogliere sul fatto uno spacciatore che, vistosi scoperto, è fuggito attraverso una terrazza. Una volta raggiunto, l’uomo ha reagito opponendosi con violenza ai poliziotti e colpendone uno alla testa con una botola.

Il materiale sequestrato

L’uomo, nel tentativo di fuggire, ha lasciato sul posto il denaro derivante dall’attività illegale. Si tratta di oltre a 200 involucri di sostanza stupefacente poi risultata in parte cocaina, in parte crack e in parte marijuana e 9 munizioni. Vista la situazione, altri quattro spacciatori si sono barricati all’interno di un appartamento dello stesso immobile. Grazie anche all’intervento degli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto, è stato possibile accedere ai locali in cui si erano nascosti. La successiva attività di perquisizione nei locali ha permesso di rinvenire e sequestrare altri 100 involucri di marijuana, materiale per il confezionamento, ricetrasmittenti e passamontagna. Alla luce di quanto accertato, i 5 uomini fermati sono stati tratti in arresto per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.

Agente aggredito

Ad uno di essi, un 23enne di San Cristoforo, che nel tentativo di fuggire aveva colpito due poliziotti, uno dei quali con una botola, provocandogli lesioni e contusioni, è stato, altresì, contestato il reato di lesioni personali a pubblico ufficiale e detenzione abusiva di munizioni. Sequestrato l’immobile utilizzato dagli arrestati per custodire e confezionare la droga. Il GIP ha convalidato l’arresto delle cinque persone e ha applicato a quattro di essi, un 33enne, un 25enne, un 19enne ed un 20enne, la misura cautelare degli arresti domiciliari. Per il quinto arrestato, resosi responsabili degli atti violenti nei confronti di due poliziotti, ha invece disposto la custodia cautelare in carcere.