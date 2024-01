Catania, sorpresi a spacciare: arrestati 2 baby pusher nel “Quartiere San Giovanni Galermo”

Il blitz dei militari in una zona della città notoriamente teatro di diverse piazze di spaccio

Erano sotto stretta osservazione delle forze dell’ordine i due baby pusher arrestati in via “Capo Passero” nel cuore del “Quartiere San Giovanni Galermo” a Catania. Notoriamente teatro di diverse piazze di spaccio, i carabiniere li hanno individuati mentre, affaccendati, intrattenevano conversazioni lampo con automobilisti intenti, a turno, a transitare per poi dileguarsi velocemente.

Abiti vistosi

Facilitati anche dal fatto che uno dei due indossava una vistosa felpa di colore arancione e l’altro uno scalda collo con degli inserti catarifrangenti, i militari sono riusciti a non perderli di vista. Poi il blitz, che tuttavia, causa probabile soffiata ha permesso ai due ragazzi di fare perdere le proprie tracce. Entrambi però non avevano fato i conti con i colleghi di reparto, abili nel sorprenderli alle spalle nel retro del palazzo.

Fuga rocambolesca

A quel punto la fuga era già compromessa, con il più piccolo dei due spacciatori atterrato inavverttamente dal più grande durante il nuovo tentativo di fuga. Bloccato l’uno, inseguito l’altro, acciuffato da un carabiniere dopo circa 150 metri. Uno di loro aveva addosso 59 involucri di cocaina e 550 euro. Dopo l’arresto per entrambi disposto il collocamento in una comunità alloggio per minori fuori provincia.