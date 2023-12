Poste Italiane, inaugurato il nuovo ufficio alla Stazione Centrale di Catania

Inaugurato questo pomeriggio l’Ufficio di Poste Italiane alla Stazione Centrale di Catania: presente alla cerimonia anche il sindaco Trantino

E’ stata inaugurata questo pomeriggio la sede di Poste Italiane all’interno della stazione centrale di Catania in piazza Papa Giovanni XXIII.

L’ufficio postale costituisce sicuramente una struttura volta non soltanto ad agevolare le esigenze dei cittadini, ma è anche parte integrante del progetto di riqualificazione di una delle zone più popolose nonché storiche del centro città etneo.

Le caratteristiche del nuovo ufficio di Poste Italiane alla Stazione Centrale

Intervenuta ai microfoni del Quotidiano di Sicilia, Lucia Buonuomo, direttrice della filiale provinciale di Catania 1 di Poste Italiane, ci ha spiegato le peculiarità e le caratteristiche della nuova sede in stazione.

“Sì, finalmente riapre uno degli uffici piu importanti di Catania, vale a dire l’ufficio postale di Catania Uno. Si aggiunge ai già 128 uffici postali presenti nel territorio catanese ed è una prima volta per la Sicilia, essendo la prima sede di Poste Italiane aperta all’interno di una stazione ferroviaria. Apre anche all’ìnterno di un quartiere popoloso, con Poste che riconferma la presenza sul territorio valorizzando una delle zone più importanti della città. Siamo vicini ai cittadini nei servizi digitali e nei servizi giornalieri. Una caratteristica importante della nuova struttura è il doppio ambiente: il cliente potrà trovare una maggiore privacy nelle sale consulenze che sono separate dall’ambiente primario della sportelleria dove il cittadino può fruire di tutti i servizi universali con il “PuntoPoste: Casa&Famiglia” che accompagnerà gli utenti nei servizi di ogni giorno”.

Presente all’inaugurazione anche il sindaco Trantino

Presente al taglio del nastro e al buffet anche il sindaco di Catania Enrico Trantino, impegnato stamane anche nella conferenza stampa di presentazione delle Festività di Sant’Agata 2024.

“Accogliamo con grande soddisfazione – afferma il primo cittadino – l’apertura di importanti uffici di Poste Italiane all’interno di una stazione ferroviaria, caso unico in Italia, luogo di snodo per l’area metropolitana etnea. Di grande utilità per i cittadini, tanto più che la zona di viale Africa è in via di trasformazione nel breve periodo con la nascita della cittadella giudiziaria e nel medio termine con l’interramento dei binari e la riscoperta del fronte mare di Catania”.