“PostePay bloccata preventivamente”, cosa succede quando si riceve questo SMS

Il messaggio dell'ennesimo tentativo di truffa via SMS, ecco come agire.

“La tua carta PostePay è stata bloccata / limitata preventivamente”: è questo il messaggio dell’ennesimo tentativo di truffa via SMS.

Ecco cosa fare per non essere truffati.

“PostePay limitata o bloccata”, truffa via SMS

“Gentile cliente, la tua carta è stata limitata preventivamente. Riattivala ora confermando qui”, seguito da un link. Questo è il testo del messaggio – spesso inviato anche senza punteggiatura e con errori grammaticali – che presenta come mittente “Poste Info”.

Quasi sempre si tratta di un tentativo di truffa, un caso di phishing. Non si tratta certo dell’unico messaggio, ma è tra i più efficaci, soprattutto se inviato tramite SMS (canale più utilizzato da Poste Italiane rispetto alla mail). La paura generata dalla notizia che la PostePay è stata bloccata spinge i clienti ingenui a cliccare sul link e cadere nella trappola.

Postepay, la truffa via SMS

Cosa fare

Di fronte al messaggio con scritto “La tua PostePay è stata bloccata / limitata”, la prima cosa da fare è non cliccare sul link nell’SMS. Poi, a mente lucida e sapendo di trovarsi di fronte a un potenziale tentativo di truffa, serve verificare eventuali elementi anomali del messaggio (come errori grammaticali e link non ufficiali).

Infine, è possibile segnalare il tentativo di truffa a Poste Italiane. Sul sito ufficiale, si legge:

phishing : se hanno tentato di chiederti informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, attraverso una comunicazione digitale (es. e-mail, SMS, messaggi whatsapp, ecc.) utilizzando fraudolentemente il nome di PostePay. In questo caso invia la tua segnalazione all’indirizzo e-mail antiphishing@posteitaliane.it allegando la comunicazione ricevuta (e-mail, SMS, messaggi whatsapp, ecc.);

: se hanno tentato di chiederti informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, attraverso una comunicazione digitale (es. e-mail, SMS, messaggi whatsapp, ecc.) utilizzando fraudolentemente il nome di PostePay. In questo caso invia la tua segnalazione all’indirizzo e-mail antiphishing@posteitaliane.it allegando la comunicazione ricevuta (e-mail, SMS, messaggi whatsapp, ecc.); truffa: se hanno tentato di truffarti o hai già subito una truffa per un acquisto su internet non andato a buon fine, occorre chiamare i numeri messi a disposizione da Poste Italiane.

Immagine di repertorio