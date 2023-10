VIDEO | I posti in economy sono tutti occupati, lui dorme nel corridoio dell’aereo: “Nessun problema”

Una donna ha ripreso il proprio padre mentre stava riposando per terra nel corridoio dell'aereo: "Nessun problema per lui"

I posti in economy sono tutti occupati ma c’è bisogno di riposare? Nessun problema, almeno per questo papà divenuto famoso su Tiktok grazie ad un video girato dalla figlia e divenuto virale.

Natalie Brighit, questo il nome dell‘influencer, ha infatti ripreso il genitore mentre dorme sdraiato con la coperta sul pavimento dell’aereo.

“Nessun problema volare in economy”

“Tu hai il tuo papà in aeroporto, io ho il mio papà asiatico. Volare in economy per 15 ore? Nessun problema”, sono le parole che la 41enne ha scritto a corredo del video.

La clip ha finora ha accumulato più di 6,9 milioni di visualizzazioni, scatenando le reazioni degli utenti della piattaforma social. “Come ha fatto? Folle”, ha scritto un utente. E ancora: “Ma gli assistenti di volo non dicono niente?”. In entrambi gli scatti, infatti, il padre sembrava dormire profondamente, sonnecchiando nello spazio per le gambe mentre la loro famiglia teneva i piedi appollaiati sul sedile.