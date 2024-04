Pozzallo, incendio nella notte: auto distrutte e un’abitazione evacuata

Nonostante il trasporto di diverse persone in ospedale, non ci sarebbe stata alcuna complicazione

Notte di paura a Pozzallo (Ragusa) a causa di un incendio. Questo – avvenuto nei pressi di via Sigona – ha inizialmente coinvolto due auto, totalmente distrutte dalle fiamme. In un secondo momento, l’incendio si è propagato verso la condotta esterna del metano, causando una perdita in un’abitazione vicina (immediatamente evacuata).

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Nonostante il trasporto di diverse persone in ospedale, non ci sarebbe stata alcuna complicazione. Al lavoro dalle scorse ore, i Vigili del fuoco – in collaborazione con la ditta incaricata alla manutenzione del metano – stanno monitorando e risolvendo quanto accaduto nella notte.

Edificio evacuato e abitanti trasportati in ospedale

A seguito dell’incendio, un’abitazione nei pressi di via Sigona a Pozzallo è stata evacuata. Gli abitanti dell’edificio sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale dal 118. Dopo le cure del caso, le persone coinvolte sono tutte state dimesse senza alcuna complicazione.