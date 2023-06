Accertamenti in corso da parte della Procura

Dramma ad Acerra, nel Napoletano, dove, per cause ancora in corso di accertamento, precipita dal terzo piano della propria abitazione una bimba di 5 anni.

Purtroppo sono risultati vani i tentativi di salvarla. A causa del violento impatto la piccola è deceduta. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione, il pm di turno e il medico legale. La Procura di Nola ha disposto accertamenti sull’accaduto.