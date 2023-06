Bimba di 4 anni muore in casa: freddata a colpi di pistola da un altro bambino

Si indaga sulle possibili responsabilità del padre

Armi, ancora una volta le maledette armi facilmente reperibili negli Usa, salgono ala ribalta della cronaca nera. Ciò che è accaduto in Illinois fa accapponare la pelle: una bambina di 4 anni è morta, accidentalmente colpita da un proiettile sparato da un altro bimbo in una casa di River Grove. La tragedia nella mattinata di ieri, intorno alle 10. A riferirlo i media Usa che citano le autorità locali e la polizia.

Nello scaffale in alto

La leggerezza del padre, che ha riferito agli agenti di non essere in casa quando è partito il colpo, potrebbe consistere nel fatto che l’uomo, regolarmente autorizzato a possedere la pistola, teneva la stessa su uno scaffale alto in un armadio. Dopo essere stato informato dell’incidente dall’altro bambino ha detto di aver chiamato immediatamente un’ambulanza e ora sta collaborandoLa con gli investigatori.