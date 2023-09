Premiato il milionesimo passeggero all’aeroporto di Trapani, ecco chi è

Giornata storica per l'aeroporto Vincenzo Florio, che ha accolto il milionesimo passeggero del 2023.

Giornata storica per l’aeroporto di Birgi – Trapani, che ha accolto e premiato il suo milionesimo passeggero del 2023.

Grande la soddisfazione delle autorità locali e di Airgest, che quest’anno ha ottenuto grandi risultati in termini di presenze e ha contribuito anche alla gestione dell’emergenza dell’aeroporto di Catania offrendo il proprio spazio aereo e accogliendo passeggeri da/diretti al capoluogo etneo.

Chi è il milionesimo passeggero dell’aeroporto di Trapani nel 2023

Il fortunato passeggero, che a sorpresa giovedì mattina è stato premiato all’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-Birgi è un 30enne di Verona, Gianluca Lovato. Ha ottenuto ben 300 euro, un premio in formato voucher consegnato dal presidente Airgest Salvatore Ombra e dall’assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò.

Alla cerimonia erano presenti anche il deputato regionale Stefano Pellegrino e il sindaco di Marsala Massimo Grillo. Il deputato Pellegrino, su Facebook, commenta: “Un traguardo che dimostra come la vicinanza delle Istituzioni possa davvero aiutare il territorio a crescere! Grazie al Presidente Renato Schifani per aver creduto nel nostro Aeroporto di Trapani e nella nostra Provincia! Un grazie inoltre al Presidente Salvatore Ombra e al suo staff per il grande lavoro svolto”.

“Per me è stata una cosa inaspettata e sono felice di ritornare in Sicilia grazie al voucher-regalo che mi è stato consegnato”, ha detto il giovane, che aveva trascorso a Trapani 8 giorni di vacanza assieme alla fidanzata.

Fonte foto: Facebook – Stefano Pellegrino