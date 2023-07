Maria Grazia Cucinotta, Giuliano dei Notturni e Antonello Costa i campioni della solidarietà 2023

A Vulcano torna in scena il Premio Solidarietà con l’edizione numero 12. Uno degli eventi più attesi e seguiti dell’intera stagione estiva

A Vulcano torna in scena il Premio Solidarietà con l’edizione numero 12. Uno degli eventi più attesi e seguiti dell’intera stagione estiva. Sabato 15 luglio alle ore 21.45 ingresso gratuito nella splendida cornice dell’isola eoliana, una serata unica, un appuntamento da non perdere assolutamente. Spettacolo e intrattenimento saranno i protagonisti principali della manifestazione che, da sempre, unisce due concetti base: divertirsi donando. “Dare qualcosa per il bene degli altri è una cosa che ti fa stare bene e ti aiuta a vivere meglio in una società difficile come la nostra. Credo che il donare sia un piccolo ma immenso dovere per aiutare e sostenere chi vive in difficoltà. Persone e famiglie che soprattutto negli ultimi anni sono aumentare in maniera esponenziale“ – ha dichiarato Maria Grazia Cucinotta, la splendida madrina della manifestazione ideata, creata e organizzata dall’Associazione Culturale Hierà.

Cucinotta: “Occorre rimboccarsi le maniche e fare”

L’attrice messinese è da sempre in prima fila per queste ed altre tematiche legate al mondo del sociale. Molto di più di una instancabile testimonial ma parte integrante di un progetto che vuole legare il divertimento all’impegno, perché – spiega – “non è più possibile voltarsi indietro e fare finta di nulla. Occorre rimboccarsi le maniche e fare. Con allegria, divertendosi, con tante risate ma occorre fare”.

Sul palco di Vulcano porterà la sua straordinaria testimonianza di attrice simbolo di bravura e bellezza ma soprattutto la sua carica interiore. “Con quella del 2023, siamo arrivati alla dodicesima edizione, praticamente solo il covid ci ha fermato un anno per ovvi e scontati motivi – ironizza il Presidente dell’A. C. Hierà, Gilberto Iacono – per il resto siamo andati avanti migliorando di anno in anno. Attraverso il coinvolgimento di aziende e sponsor, che ormai sono elementi centrali nei nostri progetti, siamo riusciti a compiere autentici miracoli. L’ultimo, lo scorso anno, con una borsa di studio attraverso la quale abbiamo provveduto al sostentamento di un ragazzo di Vulcano che sta frequentando a Roma la Action Accademy di Nando Moscariello.”

La musica di Giuliano dei Notturni e la comicità di Antonello Costa

I numeri sono lì per spiegare le ragioni di un successo. Dal 2010 sono state organizzate 16 serate con 13 show di comici e cabarettisti oltre a 7 performance musicali. Complessivamente hanno preso parte al premio ben 23 vip: personaggi di primo piano nel mondo del cinema, della tv, dell’intrattenimento. 80 i Premi Solidarietà assegnati. Circa 50 le ore di spettacolo. “Un vero e proprio record – afferma Iacono – perché facciamo tutto da soli, senza nessun intervento pubblico grazie solo all’impegno del nostro gruppo “. Quest’anno sarà la musica di Giuliano dei Notturni, ad allietare la serata con i suoi successi senza tempo. Serata che vivrà anche attraverso la straripante e coinvolgente comicità di Antonello Costa – un mattatore a tutto campo della risata. “Anche per il 2023 la mission della serata sarà quella di raccogliere fondi per il banco alimentare – aggiunge il Parroco dell’isola Padre Lio – nei due anni passati abbiamo aiutato ben 40 famiglie eoliane con pacchi di generi alimentare per un totale di oltre 2.000 kg. Inoltre verrà confermata una borsa di studio per i giovani delle nostre isole “.

“Siamo felicissimi di entrare a far parte di questa squadra – aggiungono Giuliano dei Notturni e Antonello Costa – abbiamo accettato subito questo progetto perché realizza cose concrete per la comunità e dunque non potevamo tirarci indietro. Viva la musica, viva lo spettacolo, viva il cabaret, viva la solidarietà”. La serata è completamente gratuita. A Vulcano tutto è pronto per un’altra grande tappa di un lungo viaggio. “ E’ vero, un viaggio che va fatto assolutamente insieme, perché – ride Maria Grazia Cucinotta – donare è bello, fa vivere meglio e ti riempie la vita” .