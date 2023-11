Pressing per il Tribunale di “Modica-Val di Noto”

Comitato spinge per riattivare il foro della Contea estendendo la competenza a quattro Comuni aretusei. Ok dalla Giunta modicana e da quella di Rosolini. Si aspettano le decisioni di Noto, Pachino e Portopalo

MODICA – Nuove speranze per il riutilizzo dei locali dell’ex Tribunale di Modica. Da qualche tempo, infatti, sta prendendo sempre più corpo l’idea di fare nascere, al posto dello storico e rinomato Tribunale di Modica, quello di “Modica-Val di Noto”, con un territorio di competenza costituito, oltre che dai comuni del comprensorio modicano (Modica, Scicli, Pozzallo e Ispica), anche da altri quattro comuni del siracusano (Noto, Rosolini, Pachino e Portopalo).

Un progetto lanciato dal comitato pro Tribunale di Modica per riattivare il tribunale della città della Contea in cui, in pratica, andrebbero a confluire tutti i comuni facenti parte della Diocesi di Noto ad eccezione di Avola.

Toglierebbe pratiche e incombenze ai Tribunali di Ragusa e Siracusa

Un tribunale che assumerebbe appunto il nome di Tribunale di “Modica-Val di Noto”, che toglierebbe pratiche e incombenze ai rispettivi Tribunali di Ragusa e Siracusa, per i quali ci sarebbero minori carichi di lavoro e il miglioramento dei tempi di gestione, ma anche meno disagi, abbassando le distanze, i tempi di percorrenza oggi sicuramente più lungi di quelli occorrenti invece per raggiungere le aule di una sede, quella di Modica, costata quasi 12 milioni di euro, inaugurata nel 2004 e chiusa poi nel 2013.

Ricordiamo, infatti, che la manovra di spending review del 2012, che ha prodotto la soppressione dei tribunali minori in tutta Italia, ha generato anche la chiusura del Tribunale di Modica ma, cosa ancor più grave e assurda, la relativa chiusura dei nuovissimi locali costruiti a tale scopo con un ingente investimento, contravvenendo, di fatto, allo scopo principale per il quale la manovra stessa era stata varata.

La chiusura del Tribunale di Modica rappresenta un vero paradosso

Una struttura, quella modicana, di dieci mila metri quadrati, attrezzata di tutto, persino di un archivio bunker informatizzato, e che la sua chiusura rappresenta un vero paradosso in quanto, a parte qualche locale a piano terra adibito ad ospitare attualmente il Giudice di pace, rimane ancora oggi chiusa e inutilizzata.

Adesso, pertanto, dopo vani tentativi di riaprire i locali di Modica come distaccamento del Tribunale di Ragusa o per ospitare altre istituzioni pubbliche, si sta tendando una nuova strada col tribunale di “Modica-Val di Noto” che servirebbe 186 mila abitanti, mentre quello di Ragusa 201 mila e quello di Siracusa 313 mila.

In merito a tale progetto, nei mesi scorsi, la Giunta di Modica ha già dato il primo ok, mentre nei giorni scorsi l’ok è arrivato anche dal Comune di Rosolini. Toccherà adesso esprimersi in merito anche ai comuni di Noto, Pachino e Portopalo.