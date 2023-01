Caro carburanti in Sicilia, quali sono le App per risparmiare sul pieno

Da "Prezzi Benzina" a "Benzina", sono tante le App che aiutano i consumatori a risparmiare quanto possibile sul carburante.

Il caro carburanti sta sfiancando le famiglie italiane.

Gli automobilisti, per risparmiare sui costi del pieno, hanno iniziato a consultare le App, alla ricerca del distributore più competitivo. Pare che funzioni.

Caro benzina e risparmio, quali App scaricare

Per gli automobilisti il caro-benzina in Sicilia può essere combattuto con l’ausilio di alcune App che segnalano, quasi in diretta, quanto costa il carburante nel più vicino distributore e come raggiungerlo.

“Prezzi Benzina” (IT), risulterebbe tra le più scaricate (oltre mezzo milioni di utenti attivi) e funziona sia sui sistemi Android che iOs. Una volta istallata, scelto il “carburante principale” e autorizzato la geolocalizzazione (facoltativo) il sistema fornisce una lista di distributori e il prezzo praticato, dal più economico al più costoso.

l prezzo praticato dal gestore, in self pre-pay e servito, al momento, non è aggiornato in tempo reale. Il proprietario dell’App conterebbe sulla collaborazione degli utenti a cui viene data la possibilità di aggiornare il prezzo.

L’altra App testata è “Benzina” (FR), il funzionamento è simile di “Prezzi Benzina”, tuttavia, per aggiornare il prezzo il dispositivo si deve trovare a meno di 3 km dalla stazione di servizio.

Le due App, negli store se ne trovano altre simili, sono semplici e intuitive.

I dati elaborati dalle App sono attinti da “Osserva prezzi carburanti”, un sito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette anche agli utenti di consultare i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione a livello nazionale.