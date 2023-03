Prime missioni per Carlo III, a fine mese in Germania e Francia

Visite di stato in Germania e Francia alla fine di marzo i suoi primi viaggi all'estero in qualità di sovrano britannico

Re Carlo III effettuerà visite di stato in Germania e Francia alla fine di marzo, i suoi primi viaggi all’estero in qualità di sovrano britannico. Lo ha annunciato la presidenza tedesca.

Il presidente tedesco: “Lo accogliamo con grande piacere”

“È con grande piacere che alla fine di marzo accogliamo re Carlo e sua moglie Camilla per una visita di Stato. Apprezzo ancora di più questa visita di Stato in quanto il re ha deciso di venire da noi, in Germania, ancor prima della sua incoronazione”, il 6 maggio, ha scritto il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier in un comunicato stampa. Il sovrano si recherà inoltre in Francia a fine marzo.