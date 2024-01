Primi passi per la Functional urban area nissena

Il Consiglio comunale di Caltanissetta ha ospitato nei giorni scorsi la votazione per la scelta del presidente e del vice presidente dell’organismo. Si tratta di Rosario Sorce e Daniele Territo

CALTANISSETTA – Si è tenuta nei giorni scorsi, all’interno dell’Aula consiliare di Palazzo del Carmine, la seduta del Consiglio per eleggere il presidente e il vice presidente dell’Unione dei Comuni Fua Caltanissetta (Functional urban area), il soggetto che si occuperà dell’attuazione delle politiche territoriali della Regione siciliana, per il periodo di programmazione 2021-2027.

Di questo organismo fanno parte, oltre a Caltanissetta – che è il Comune capofila – anche Delia, Enna, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco e Sommatino. Al termine della votazione il ruolo di presidente è stato assegnato a Rosario Sorce, mentre quello di vice presidente a Daniele Territo.

La Commissione europea ha invitato ciascun Paese membro a dotarsi di un’Agenda urbana che permetta ai territori di essere direttamente coinvolti nell’elaborazione delle strategie di sviluppo. Il Fesr (Fondo europeo dello sviluppo regionale) prevede che almeno il 5% delle risorse assegnate a livello nazionale debba essere destinato ad Azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile delegate alle città di riferimento.

Le Functional urban area (Fue) sono chiamate a svolgere un duplice ruolo: quello di riorganizzare da un punto di vista fisico-spaziale i sistemi territoriali; quello di riallocare le dotazioni territoriali, non più alla scala comunale ma bensì alla scala intercomunale. Questi sistemi territoriali svolgono dunque un importante ruolo rispetto al carattere tipicamente policentrico del territorio italiano, sono di supporto alla città medie e sono essenziali per il sistema dei piccoli comuni ai quali garantiscono la possibilità di fruire dei servizi essenziali.

“Con la costituzione della Fua – ha commentato il sindaco Roberto Gambino – finalmente e per la prima volta non sarà qualcuno al di sopra delle nostre teste a gestire i fondi da investire per lo sviluppo dei nostri territori, ma saremo direttamente noi a programmare e stabilire come e dove dovranno essere impiegate le risorse per le politiche territoriali per il periodo di programmazione 2021-2027”.

“Ringrazio Rosario Sorce – ha concluso il primo cittadino nisseno – per avere accettato questo incarico. Un uomo d’esperienza che saprà guidare il Consiglio dell’Unione con saggezza e lungimiranza. Porgo i miei migliori auguri di buon lavoro anche al vice presidente Daniele Territo”.