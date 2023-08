Paura in corso Indipendenza, principio d’incendio al chiosco di Ninu U’ Ballerino

Si pensa a un cortocircuito, paura per i clienti del noto esercizio palermitano.

Principio di incendio nel chiosco di Ninu U’ Ballerino, uno degli esercizi di street food più noti di Palermo, situato in corso Indipendenza.

Per fortuna non risultano feriti. Sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e gli avventori dell’esercizio.

Paura ieri in tarda serata per un principio d’incendio nel chiosco di Ninu U’ Ballerino, famoso per lo street food palermitano, in piazza Indipendenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona, il punto vendita e gli avventori presenti in zona. Secondo quanto accertato dal capo squadra dei vigili del fuoco, intervenuto sul posto, si sarebbe trattato di un corto circuito che sarebbe partito dal quadro elettrico che alimenta il chiosco.

