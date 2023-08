Priolo Gargallo, chiusa una struttura ricettiva per anziani abusiva

A Priolo Gargallo è stata individua dal NAS Carabinieri di Ragusa una casa di riposo per anziani abusiva. Il Comune ha ordinato la chiusura.

A Priolo Gargallo è stata individuata dal NAS Carabinieri di Ragusa una casa di riposo per anziani abusiva. Il Comune ha ordinato la chiusura immediata della struttura. La casa di riposo era totalmente sprovvista di tutti i titoli autorizzativi. Il sindaco ha disposto la chiusura con contestuale sgombero e sistemazione degli ospiti presso le famiglie di origine o in altre strutture autorizzate. La struttura socio assistenziale, inoltre, non rispettava i requisiti organizzativi e funzionali previsti degli standard sanciti dalla normativa di riferimento.

Gravi carenze igienico-sanitarie

Il personale dell’ASP, chiamato dai militari, ha provveduto alla chiusura dei locali della cucina in quanto non avevano le prescritte autorizzazioni e per le gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate. Scatta anche il sequestro di 103 kg di alimenti vari (pasta, omogenizzati, farina carne in scatola etc) destinati agli anziani con il termine minimo di conservazione oltrepassato. Il titolare dell’attività è stato sanzionato amministrativamente per l’ammontare complessivo di 7.032,00 euro.