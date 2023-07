“Process Excellence, Automazione… e oltre”, in Sicilia workshop sulle sfide della digitalizzazione

Tra i protagonisti dell'evento per discutere delle eccellenze e delle sfide poste dalla digitalizzazione c'è il Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub.

Il Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub (M.H.I.H.) tra i protagonisti di “Process Excellence, Automazione… e oltre”: il workshop dedicato all’eccellenza dei processi e alle sfide poste dalla digitalizzazione in Sicilia.

In occasione dell’evento è stata annunciata la sottoscrizione di una Joint Business Relationship tra PwC Italia e il Mediterranean Health Innovation Hub: un accordo di collaborazione finalizzato all’offerta di servizi e competenze, per la realizzazione di progetti in ambito sanitario, biomedicale e open innovation basati sul paradigma Industria 5.0.

Cos’è “Process Excellence, Automazione e oltre”

“Process Excellence, Automazione e… oltre” è un evento organizzato da PwC Italia per la promozione e la condivisione di soluzioni innovative che permettono di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali per le funzioni di supporto.

Il Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub, con sede principale a Messina, mira a garantire nuove opportunità formative e lavorative non solo in Sicilia, ma in tutta Italia, puntando soprattutto sui giovani e le loro competenze digitali e tecnologiche.

“Mediterranean Health Innovation Hub nasce per unire e fare rete – ha dichiarato Marco Ferlazzo, presidente di M.H.I.H. – Il contatto con gli altri è imprescindibile per capire a pieno il mondo circostante e i suoi sviluppi”.

Aziende pronte al cambiamento

“Le aziende devono abbracciare il cambiamento per generare impatto condiviso. Non possiamo lasciare le cose come sono, perché la storia cambia giorno dopo giorno”, spiega Ferlazzo parlando del senso del workshop “Process Excellence, Automazione… e oltre” in Sicilia.

“Grazie alla convergenza tra ICT e nuove tecnologie applicabili alla Sanità continuiamo, con grandi risultati, a contribuire insieme all’innovazione del settore e dei processi”, aggiunge l’amministratore delegato dell’hub Flavio Corpina.

Immagine di repertorio