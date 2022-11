Promise futuro da modella a 15enne e abusò di lei: chiesti 8 anni

Un uomo di 61 anni rischia 8 anni di carcere: avrebbe stuprato nel 2018, una minorenne di 15 anni dopo averla fatta bere.

8 anni di carcere per violenza sessuale: è questa la richiesta formulata dal pm nei confronti di un 61enne, titolare di un’agenzia di formazione per modelle, che nel 2018 aveva abusato di una ragazzina di 15 anni dopo averla ingannata e averle garantito un futuro nel settore della moda. I fatti avvennero a Gorlago, in provincia di Bergamo: l’uomo approfittò della giovane, che sognava di fare proprio la modella, durante una gita di tre giorni organizzata dalla sua società e che prevedeva anche il soggiorno.

La giovane venne ricoverata successivamente in ospedale a Rovigo e proprio in quei momenti raccontò la sua versione dei fatti: l’uomo l’avrebbe fatta bere per poi stuprarla, versione che sembrerebbe essere stata confermata anche dagli esami effettuati in nosocomio.

Il 61enne si difende: “E’ solo una vendetta contro di me”

Nel corso degli anni, il 61enne si sarebbe difeso affermando di non aver mai fatto nulla e che in realtà sarebbe tutta una vendetta nei suoi confronti.

Sono diverse però le ragazze che, sentite dagli inquirenti, avrebbero confermato di aver subito violenze dal titolare dell’agenzia.

Un’altra ancora, addirittura, avrebbe rivelato di essere stata abusata dall’uomo durante un servizio fotografico dopo essere stata assunta come modella.