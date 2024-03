Si reca al pronto soccorso per dolori addominali: medici scoprono tubo di gel nel retto

L'uomo si era recato in ospedale per via di dolori acuti all'addome: i medici gli hanno trovato un tubo di gel nel retto

Incredibile quanto accaduto al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Un uomo infatti si è presentato al PS lamentando forti dolori addominali, con i medici che hanno deciso così di sottoporlo immediatamente ad una radiografia che ha dato un esito inimmaginabile: la lastra, secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, ha evidenziato la presenza di un tubo di gel lubrificante incastrato nel retto del paziente.

Tubo di gel nel retto: l’uomo rischia la vita senza operazione

Il contenitore era incastrato poco sopra al retto e l’unica soluzione possibile per rimuoverlo, hanno stabilito i sanitari, sarebbe stata quella di sottoporre l’uomo a un’operazione chirurgica. Una volta consigliato l’intervento al paziente, quest’ultimo è scappato ed è tornato a casa. Inutili i tentativi degli operatori sanitari per convincerlo a operarsi. Se l’uomo non si sottoporrà in tempi brevi a un’operazione chirurgica, le conseguenze per lui potrebbero essere molto gravi. Come detto, però, appena i medici gli hanno prospettato la via dell’intervento, l’uomo ha firmato le dimissioni dal pronto soccorso ed è tornato a casa.

