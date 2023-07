Pusher “con autista”, si fa accompagnare di notte a consegnare la droga: arrestato 42enne

Nuovo controllo e arresto per droga a Paternò, nel Catanese: ecco cosa hanno scoperto i carabinieri durante la perquisizione di una Fiat Panda.

Pusher si fa portare in giro dall’amico per fare le consegne: i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia carabinieri di Paternò hanno arrestato un 42enne del luogo con l’accusa di possesso di droga ai fini di spaccio.

L’operazione rientra nell’ambito dei servizi straordinari e coordinati a largo raggio dei carabinieri del comando provinciale di Catania contro l’illegalità diffusa e a favore della sicurezza dei cittadini.

Pusher arrestato a Paternò, il controllo

I carabinieri, nell’ambito di un dispositivo di prevenzione su strada organizzato attraverso il pattugliamento e la predisposizione di posti di controllo lungo i principali assi viari e nelle aree a maggior sensibili sotto il profilo della sicurezza, hanno notato il giovane mentre si aggirava per il paese in piena notte, viaggiando come passeggero a bordo di una Fiat Panda, che di fronte ai militari, ha accelerato improvvisamente la propria marcia, imboccando a forte velocità via Tripolitania.

Tale atteggiamento sospetto ha quindi indotto i carabinieri a intimare loro l’Alt e a bloccarli dopo pochi metri. Immediata la perquisizione ai due occupanti del veicolo. Mentre il conducente, un uomo di 45 anni pregiudicato, non nascondeva nulla; il 32enne, invece, aveva all’interno delle tasca dei pantaloni 7 dosi contenenti complessivamente 2 grammi di cocaina e 190 euro in banconote di vario taglio, molto probabilmente provento dell’attività di spaccio.

Il pusher è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto.