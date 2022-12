Qatar 2022, En-Nesyri e il gol col salto-record: più su di Ronaldo

Superata l'altezza del gol di testa di Cristiano Ronaldo, allora con la maglia della Juventus, contro la Sampdoria

Il salto di Youssef En-Nesyri, che ha segnato il gol vittoria del Marocco contro il Portogallo, “è stato storico sotto ogni punti di vista”. Il gol non solo ha permesso alla nazionale marocchina e a un paese africano di approdare per la prima volta in semifinale di un Mondiale ma è stato anche un gol da record.

Superata l’altezza del gol di Cr7

L’altezza raggiunta dall’attaccante marocchino del Siviglia, rileva infatti il quotidiano sportivo spagnolo ‘Marca’ che cita il calcolo fatto da Bein Sports, è stata di 2,78 metri. En-Nesyri ha superato così l’altezza del gol di testa di Cristiano Ronaldo, che allora militava con la Juventus, contro la Sampdoria che era stato misurato a 2,5 metri.