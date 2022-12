Qatar 2022, Fifa rifiuta di trasmettere video Zelensky: “Pace sia vero campione”

L'Ucraina offre "al mondo una formula di pace. La guerra deve finire e solo la pace può essere il vero campione", ha detto il presidente

“Oggi vedremo una vittoria comune, la celebrazione dello spirito umano. La Coppa del Mondo dimostra che diversi Paesi e diverse nazionalità possono decidere chi è il più forte con fair play ma non giocando con il fuoco, sul campo da gioco di erba e non sul campo da guerra rosso di sangue”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel video che ha chiesto di trasmettere prima della finale dei Mondiali di Calcio in Qatar, ma che la FIFA ha rifiutato di trasmettere.

Il presidente ucraino: “Non c’e’ un campione nella guerra”

L’Ucraina lotta per un futuro moderno e offre “al mondo una formula di pace, non c’è un campione nella guerra – aggiunge – . La guerra deve finire e solo la pace può essere il vero campione”.