Qatar 2022, il sogno Mondiale è finito: Cristiano Ronaldo piange a fine gara

Devastante delusione per il Portogallo, eliminato ai quarti dal Marocco: Cristiano Ronaldo esce dal campo in lacrime

Il sogno di vincere il Mondiale con il suo Portogallo si è spezzato, trasformandosi in surreale incubo.

La sconfitta contro il Marocco rappresenta, forse, la più grande delusione della straordinaria carriera di Cristiano Ronaldo.

CR7 voleva a tutti i costi sollevare al cielo la Coppa del Mondo, chiudendo così alla grandissima la sua avventura in Nazionale nel massimo trofeo continentale.

La vittoria in Qatar, per lui, avrebbe rappresentato la classica ciliegina sulla torta, l’ultima e definitiva consacrazione come calciatore più grande di sempre.

Il colpo di testa di En-Nesyri, invece, ha rovinato i piani all’asso portoghese, che non ha potuto nulla per ribaltare la sfida.

Le lacrime a fine partita di Cristiano Ronaldo

Un torneo, quello disputato in Asia, in cui lui probabilmente Ronaldo non si è mai sentito protagonista, venendo relegato a riserva dalle scelte di un Fernando Santos che non ha mai voluto affidarsi al suo campione più importante durante la spedizione.

Enorme l’amarezza per Cristiano, che al fischio finale è subito fuggito negli spogliatoi in lacrime.

Perchè è vero: anche i più grandi piangono, traditi da emozioni impossibili da nascondere.

Cristiano Ronaldo ha fallito, ma ciò non cambia ciò che è stato per lo sport più bello del mondo e per tutti i suoi milioni di tifosi.

Vale a dire uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi.