Qatar 2022, la doppietta di Valencia fa felice l’Ecuador: Qatar k.o. 2-0

L'Ecuador batte i padroni di casa del Qatar e si aggiudica la gara inaugurale del Mondiale 2022: protagonista uno straordinario Valencia

I 6 mesi di ritiro non sono bastati al Qatar per bagnare con una vittoria l’esordio davanti ai propri tifosi.

Allo stadio “Al Bayt” ride l’Ecuador, che conquista il primo successo nella rassegna iridata.

Protagonista assoluto del match “Superman”, la stella ecuadoregna Enner Valencia, autore della doppietta decisiva per lo 0-2 finale.

Enorme la differenza tecnica emersa sul campo tra le due formazioni, con i padroni di casa mai in grado di tirare in porta per tutti i 90 minuti.

Come detto, a fare il bello e cattivo tempo c’ha pensato un Valencia in forma stellare: prima il gol annullato per fuorigioco dal Var, poi la doppietta perentoria tra il 16′ (su rigore) e il 31′ del primo tempo.

Tutto troppo facile per l’Ecuador, trascinata dal suo campionissimo, l’ex West Ham, autore degli ultimi 5 gol della selezione sudamericana negli ultimi 2 Mondiali disputati (2014 e appunto 2022) e miglior cannoniere di sempre nel torneo iridato per “La Tricolor”.

Male, malissimo, al contario il Qatar che fa segnare subito un record…negativo: la formazione guidata dal ct Felix Sanchez è la prima Nazionale ospitante a perdere la gara inaugurale del Mondiale.