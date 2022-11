Qatar 2022, la Francia cala il poker: 4-1 all’Australia

La Francia va sotto contro l'Australia ma poi dilaga: Rabiot, Mbappe e la doppietta di Giroud fissano il punteggio sul 4-1 finale

Se l’Argentina ha fatto “cilecca”, annientata dalla sorpresa Arabia Saudita, la Francia non si è fatta trovare impreparata.

I Bleus travolgono 4-1 l’Australia e si portano al comando del gruppo D, approfittando anche del pari tra Danimarca e Tunisia nell’altra gara del girone.

C’è tanta Italia nella goleada dei ragazzi di Didier Deschamps, bravi a non abbattersi e a reagire dopo l’iniziale vantaggio dei “Socceroos” firmato da Craig Goodwin al 9° del primo tempo.

Al 27°, infatti, un’incornata dello juventino Adrien Rabiot (in forma smagliante) su prelibato cross di Theo Hernandez fissa il punteggio sull’1-1.

Poco dopo, sempre il centrocampista bianconero penetra come una lama nel burro in area di rigore avversaria, servendo un assist al bacio per Olivier Giroud che ringrazia e insacca a porta vuota.

2-1 e match ribaltato abbastanza facilmente.

Nella ripresa, il copione non cambia: la Francia vola e fa malissimo agli australiani.

Al 68°, la stella di Kylian Mbappe si accende per la prima volta in Qatar con il gol del 3-1.

Finita qui? No, affatto.

Tre minuti più tardi, precisamente al 71°, ancora Olivier Giroud scrive la storia, siglando il gol del 4-1 che lo porta ad eguagliare Thierry Henry come miglior marcatore della storia della Nazionale francese a quota 51 reti.

Serata da incorniciare, dunque, per il bomber del Milan e per tutta la Francia: il Mondiale 2022 inizia alla grande.

Unica nota stonata per quanto riguarda la formazione di Deschamps, probabilmente, il grave infortunio occorso a Lucas Hernandez, k.o. per un problema al ginocchio a inizio gara e sostituito dal fratello Theo.