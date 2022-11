Qatar 2022, l’Iran segna contro il Galles: l’urlo di Stramaccioni

L'ex allenatore dell'Inter, commentatore tecnico della Rai, sembra urlare di gioia al gol del vantaggio dell'Iran contro il Galles

Minuto 98 di Galles-Iran, gara della seconda giornata del gruppo B in Qatar.

Rouzbeh Cheshmi, difensore centrale asiatico classe 1993, scaglia una botta violentissima che va a infilarsi direttamente all’incrocio dei pali.

E’ il gol decisivo per l’Iran, quello che di fatto consegna 3 punti fondamentali per le ambizioni future della selezione di Carlos Queiroz, capace anche di raddoppiare qualche minuto più tardi con Rezaian per lo 0-2 finale.

Il popolo iraniano allo stadio esplode di gioia e con esso anche Andrea Stramaccioni, impegnato al commento tecnico nella telecronaca Rai.

L’urlo, che sembra provenire proprio dall’ex allenatore dell’Inter, è già virale su tutti i social: alla base, probabilmente, l’esperienza del 46enne nel 2019 alla guida dell’Esteghlal, club di punta del campionato iraniano.