Qatar 2022, l’Olanda soffre ma batte il Senegal: 2-0 per gli Orange

L'Olanda batte 2-0 il Senegal al debutto: gli "Orange" soffrono ma negli ultimi 10 minuti trovano la vittoria con Gakpo e Klaassen

Sembrava destinata allo 0-0 la sfida tra Olanda e Senegal, intensamente sul filo dell’equilibrio sin dal fischio d’inizio.

Poi, invece, la qualità e la tecnica degli Orange hanno fatto la differenza, come da pronostico.

84° minuto: Frenkie de Jong alza la testa dal limite dell’area e pennella verso il centro, laddove imperioso svetta il gioiello Cody Gakpo in anticipo su un Mendy non irreprensibile in uscita.

1-0 e gara in discesa per l’Olanda, che troverà anche il raddoppio al termine degli 8 minuti di recupero con Klaassen, rapace con il tap-in dopo l’ennesimo intervento non perfetto del numero 16 senegalese.

3 punti fondamentali per gli uomini di Louis van Gaal, che raggiungono così l’Ecuador in vetta al girone A.

Delusione, invece, per la selezione africana, che può recriminare per le diverse occasioni da gol non concretizzate da Dia e compagni al cospetto di un grande Noppert, estremo difensore olandese, grande protagonista della partita con diverse parate decisive.

Bella, a proposito, la storia del portiere classe 1994, che nel 2018 militò in Serie B con la maglia del Foggia raccogliendo soltanto 8 presenze.

Gli Orange replicano così alla goleada dell’Inghilterra e rispondono anche loro presenti al debutto nella rassegna iridata: le big, per il momento, non falliscono.