Qatar 2022, Papa Francesco: “In Francia-Argentina prevalga spirito sportivo”

Papa Francesco invita le squadre di Argentina e Francia a far prevalere il fair-play nella finalissima del Mondiale

Manca meno di un’ora al fischio d’inizio, tra pochissimo Francia e Argentina si giocheranno la finalissima della Coppa del Mondo a Doha.

Tra i sostenitori dell’albiceleste d’eccezione c’è sicuramente Papa Francesco, tifosissimo della Seleccion.

Il sommo Pontefice, tuttavia, durante l’intervista esclusiva concessa a Mediaset (in onda questa sera su canale 5) ha invitato le due squadre a far prevalere la sportività e il rispetto reciproco all’interno del rettangolo verde.

“Ai vincitori tutti fanno auguri, ma io li invito che vivano questo con umiltà – ha dichiarato Papa Francesco – E a coloro che non vincono, che lo vivano con gioia. Perché il valore più grande non è vincere o non vincere, ma giocare pulito. Ambedue abbiano il coraggio di darsi la mano. E’ brutto quando vedo due squadre che alla fine della partita non si stringono la mano. Dobbiamo crescere nello spirito sportivo: io mi auguro che questo Campionato Mondiale aiuti a riprendere lo spirito sportivo, che ti fa nobile”.