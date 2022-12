Qatar 2022, tutto facile per l’Inghilterra: 3-0 al Senegal e pass per i quarti

L'Inghilterra supera senza problemi il Senegal per 3-0, in rete Henderson, capitan Kane e Saka: ora il big-match contro la Francia ai quarti

Nessun problema per l’Inghilterra di Gary Southgate.

La Nazionale dei “Tre Leoni” si sbarazza del Senegal con un perentorio 3-0, conquistando con facilità la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale.

Dopo i primi 40 minuti di leggera sofferenza, gli inglesi passano con Henderson, bravo a finalizzare il prezioso assist dell’onnipresente Bellingham.

Nel recupero della prima frazione, arriva anche il raddoppio: ripartenza fulminea con Foden, che serve ad Harry Kane un pallone che il bomber del Tottenham non può sbagliare.

Mendy battuto, 2-0 e gara praticamente in cassaforte.

Primo gol in questa edizione della Coppa del Mondo per “The Hurrikane”, l’uragano, rimasto a secco nelle precedente fase a gironi.

Nella ripresa, c’è tempo anche per il definitivo colpo del k.o. ad opera di Saka, al terzo centro in 3 gare in Qatar.

Tutto facile, dunque, per l’Inghilterra: sabato prossimo la supersfida contro la Francia che vale la semifinale.