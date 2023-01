Quale razza di cane è la più intelligente? Ecco la classifica

L'Università di Helsinki in Finlandia ha effettuato uno studio per provare a capire quale razza di cane sia la più intelligente fra tutte

Quale razza di cane è la più intelligente nel mondo?

Una domanda ricorrente, soprattutto tra gli amanti degli amici a 4 zampe.

Un gruppo di ricercatori dell’Università di Helsinki, in Finlandia, ha provato a rispondere al quesito, mettendo alla prova mille esemplari su dieci test di abilità diversi.

La classifica: ecco quale cane è il più intelligente

Dall’esperimento, sembrerebbe che i più intelligenti siano i Belgian malinois, pastore belga spesso scelto come cane poliziotto, che hanno ottenuto 35 punti su 39.

Al secondo posto si sono classificati gli Australian kelpie, seguiti in ordine dai Labrador retriever, i Border collie e i Golden retriever. Sesta posizione per gli Hovawart, che hanno preceduto gli Spanish water, Shetland sheepdog, English cocker spaniel, Australian shepherd, Mixed breed, German shepherd e Finnish lapphund.

“Labrador i più bravi a leggere resti umani”

La dottoressa Katriina Tiira dell’Università di Helsinki ha commentato così i risultati, rivelando punti di forza e debolezza di tutte le razze coinvolte nei test.

“La maggior parte delle razze aveva i propri punti di forza e di debolezza – ha spiegato la dottoressa Katriina Tiira – Il Labrador retriever sarebbe infatti molto bravo a leggere i gesti umani, ma non altrettanto capace di risolvere i problemi spaziali. Il cane da pastore delle Shetland avrebbe invece ottenuto punteggi abbastanza uniformi in quasi tutti i test. Il Belgian malinois, poi, si sarebbe guadagnato il titolo di campione d’intelligenza sbaragliando la concorrenza in molti dei compiti cognitivi assegnati, “ottenendo ottimi risultati nella maggior parte dei test”.