Racalmuto, scontro fra due auto: tre feriti trasportati in ospedale

Una delle due vetture, per il forte impatto, si è capovolta

E’ di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Racalmuto, in provincia di Agrigento. Per cause ancora da accertare, due auto si sarebbero scontrate nella strada che collega il comune dell’Agrigentino a Grotte. Una delle due vetture, per il forte impatto, si è capovolta.

I soccorsi e il trasferimento in ospedale

Le persone all’interno delle due automobili, una coppia di fidanzati ed un uomo di 40 anni, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 prima del trasferimento negli ospedali di Canicattì e Caltanissetta. Presenti i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostrure la dinamica del sinistro.