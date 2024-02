Raccolta del farmaco, Messina conferma i numeri record del 2023

Dal 2023 si è, inoltre, registrato un aumento del numero delle farmacie aderenti all'iniziativa, che passa da 49 a 55.

Messina si conferma città attenta ai bisogni del prossimo, dei disagiati: durante la Giornata di Raccolta del Farmaco, svoltasi dal 6 al 12 febbraio, sono stati raccolti 35.000 euro di medicinali confermando i dati record del 2023.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Raccolta del farmaco a Messina: l’aumento delle farmacie

Nel territorio è aumentata la partecipazione delle farmacie aderenti che passano da 49 a 55 (di cui 41 nel capoluogo) e la quota media della donazione, vicina ai dieci euro.

La Giornata di raccolta del farmaco, organizzata da Fondazione Banco Farmaceutico, ha visto la collaborazione di centinaia di cittadini nella veste di volontari e l’intervento attivo dei farmacisti impegnati nel progetto caritativo. Enrico Cannizzo, rappresentante del Banco Farmaceutico ha ringraziato Federfarma ME, Ordine dei Medici, Ordine dei Farmacisti, gli enti caritativi e le migliaia di benefattori per l’apporto alla Raccolta.

Francesco Certo, Presidente Terra di Gesù, ha evidenziato come i farmaci serviranno a alimentare il Dispensario del Centro Buon Pastore che aiuta ogni anno circa 3.000 persone in stato di povertà sanitaria, tra i quali, purtroppo, molti bambini. Nella settimana boom di recupero di farmaci validi non utilizzati (circa 600 confezioni). L’edizione del 2024 conferma per l’ennesima volta Messina città della carità.