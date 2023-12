Dal Gambia alla Sicilia, muore a soli 23 anni in un incidente: raccolta fondi per Kebba

Iniziativa di solidarietà per riportare la salma del 23enne gambiano, morto dopo uno schianto fatale sulla Comiso-Chiaramonte Gulfi (RG).

Aveva soltanto 23 anni ed è morto all’ospedale Cannizzaro di Catania in seguito a un tragico incidente lo scorso dicembre lungo la Comiso – Chiaramonte Gulfi (Strada Provinciale 7, in provincia di Ragusa): è la triste storia di un giovane gambiano, Kebba Secka, giunto in Sicilia alla ricerca di un futuro migliore e andato via in modo tragico.

Gli amici e i membri della cooperativa che lo ha accolto e sostenuto adesso lancia una raccolta fondi per riportare la salma a casa e aiutare la famiglia del 23enne in Gambia.

L’incidente e la morte di Kebba Secka

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 23enne – che risiedeva a Chiaramonte Gulfi (RG) – sarebbe rimasto coinvolto in un tragico incidente mentre viaggiava lungo la Provinciale 7 lo scorso 6 dicembre. A nulla, purtroppo, sono serviti l’intervento del 118 e il trasferimento d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove il giovane è morto il 13 dicembre per le ferite riportate.

Sulla dinamica dell’incidente sono ancora in corso le indagini della polizia di Comiso.

La raccolta fondi

Sono innumerevoli i messaggi di cordoglio sui social da parte di chi conosceva e amava Kebba Secka, che era arrivato dalla periferia di Banjul (Gambia) nel 2017 e che aveva scelto la Sicilia come terra grazie alla quale sfuggire dalla fame e dalla povertà. Si trovava sull’isola anche per aiutare la famiglia (una madre, una sorella e due fratelli più piccoli) rimasta in Gambia e aiutava la sorella di 17 anni a finanziare la sua istruzione per diventare ingegnere. Dopo aver ottenuto il diploma di scuola media, aveva continuato a collaborare con la cooperativa Fo.Co che lo aveva accolto e aiutato in qualità di mediatore culturale.

Dopo la tragedia di pochi giorni fa, gli amici e i colleghi di Kebba Secka – in memoria del 23enne – hanno organizzato una raccolta fondi per riportare la salma del giovane in Gambia e sostenere la sua famiglia.

“Chi desidera contribuire alla raccolta fondi può farlo tramite PayPal, carta di credito o di debito o tramite bonifico bancario all’IBAN IT20V0707884440003000014805 (Formazione Comunione Società Cooperativa Sociale Onlus), presso la Banca BCC dei Castelli e degli Iblei Mazzarino – filiale di Chiaramonte Gulfi, codice swift: CCRTIT2TIBL, indicando nella causale ‘Kebba’, si legge nel sito della cooperativa.

