Chiaramonte Gulfi, moto contro muro: interviene elisoccorso

Incidente stradale autonomo a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa. Per cause ancora da accertare un uomo a bordo di una moto si è schiantato contro un muro che delimita un vigneto in contrada Ponte.

L’intervento dei sanitari

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato il primo soccorso al centauro. Dopo una prima valutazione del ferito, è stato necessario il trasferimento all’ospedale di Catania con l’elisoccorso. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente.