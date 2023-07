Precipita per 4 metri nel vano ascensore, grave operaio dell’Agrigentino: arriva l’elisoccorso

Gravi le ferite riportate dell'operaio precipitato nel vano ascensore di un supermercato ad Aragona. Necessario il trasporto in ospedale.

Grave incidente sul lavoro quello che si è verificato nelle scorse ore ad Aragona, in provincia di Agrigento, dove un operaio 49enne è precipitato nel vano ascensore del supermercato dove lavora come dipendente.

In base a una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe caduto nel vuoto da un’altezza di quattro metri nel vano utilizzato per caricare la merce in magazzino.

I soccorsi

Il dipendente dell’attività commerciale ha riportato diverse ferite ed è stato soccorso dai sanitari del 118 dopo l’allarme lanciato dai colleghi.

Date le condizioni di salute dell’uomo, è stato predisposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Sul posto si sono presentati i carabinieri della stazione di Aragona per ricostruire quanto avvenuto in occasione dell’incidente.