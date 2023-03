Raffaele Lombardo: “Nessun veto su candidati a Catania” – SEGUI LA DIRETTA

Attesa e curiosità. Lombardo pronto a tornare in politica dopo l'assoluzione? Segui gli aggiornamenti dell'incontro all'ex Galleria di via Musumeci a Catania.

Momento importante per la politica regionale e catanese: l’ex governatore della Regione Siciliana, Raffaele Lombardo, fresco di assoluzione dalle accuse di concorso esterno e di corruzione elettorale aggravata dall’avere favorito la mafia, parla in conferenza stampa.

Si preannuncia un incontro particolarmente denso di eventi e dichiarazioni. Questa conferenza potrebbe anche rivelare la risposta a una domanda che circola parecchio in queste ore tra i cittadini e i vari politici locali di ogni schieramento: Lombardo tornerà in politica e si candiderà come sindaco di Catania in vista delle amministrative 2023?

Segui la diretta della conferenza stampa, minuto per minuto.

Conferenza stampa Raffaele Lombardo, la diretta

16.43: Parcheggi, pedonalizzazione e valorizzazione della Playa, riqualificazione del Corso dei Martiri: queste le 3 grandi “incompiute” a Catania secondo Raffaele Lombardo, che dovrebbero essere al centro dell’attività della prossima amministrazione.

16.38: “Un impegno politico senz’altro ci sarà”, dichiara Lombardo, ma al momento nessuna ufficialità sulla natura di questo impegno e quindi sulla potenziale candidatura come sindaco di Catania. Lombardo aggiunge anche che – sui candidati sindaco – non intende porre alcun veto: “Non pongo veti, non ho alcuna inimicizia”. In più, aggiunge di voler fare “largo” ai giovani.

16.35 “Nonostante questa lunga sospensione, resto un uomo caratterizzato dalla propria storia e dal suo grande impegno politico”. Così risponde Lombardo alla domanda sulle potenziali ripercussioni politiche della sua vicenda giudiziaria. “Questo processo ha deviato il corso della storia della Sicilia. Su questo non c’è dubbio”, ha aggiunto Raffaello Lombardo.

16.25: L’avvocato Maiello, in riferimento al processo di Lombardo, parla di “anomalia di impostazione accusatoria“. Secondo il legale, l’accusa sarebbe stata incapace di “selezionare fatti di favoritismo alla mafia” e di sganciare le vicende personali dell’ex governatore dai fatti. “Poche personalità politiche hanno inferto danni alla mafia così come ho fatto io”, ha dichiarato Raffaele Lombardo in conferenza stampa.

16.20: La conferenza stampa inizia subito con il riferimento al lungo processo appena affrontato. Un processo che Raffaele Lombardo definisce senza mezzi termini come “illogico“. Segue un ringraziamento alla famiglia e a chi lo ha sostenuto dalle dimissioni da presidente della Regione alla fine del processo, nonché alle istituzioni.

16: Inizio previsto della conferenza. Presenti, tra gli altri, Nino Naso (sindaco di Paternò), Salvo Di Salvo, Fabio Mancuso (sindaco di Adrano), Filippo Privitera (sindaco di Camporotondo Etneo). In presenza e in videocollegamento rispettivamente, alla conferenza sono presenti anche gli avvocati di Raffaele Lombardo, Maria Licata e Vincenzo Maiello.

Foto e aggiornamenti di Giuliano Spina