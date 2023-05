Raffiche di vento spazzano il Messinese: tettoia si schianta nei pressi di un parcheggio

Le richieste di soccorso ai vigili del fuoco si sono susseguite senza sosta.

Anche la lunga costa tirrenica messinese è alle prese con il forte maltempo. Oltre a essere stati sospesi i collegamenti con le Isole Eolie, nalle zone di Patti, Brolo, Capo d’Orlando fino a Sant’Agata di Militello le richieste di intervento arrivate ai vigili del fuoco per tetti scoperchiati o alberi caduti si sono susseguite.

Bus quasi colpito da albero

In particolare è a Capo d’Orlando, dove le raffiche di vento hanno scoperchiato diversi tetti, che si è corso un grande pericolo. Una tettoia si è schiantata nei pressi di un parcheggio dove c’erano alcune auto in sosta. Momenti di paura anche nella zona della stazione ferroviaria, dove è caduto un albero mentre stava passando un autobus: l’autista è riuscito a frenare in tempo. Disagi anche lungo l’autostrada. I vigili del fuoco sono intervenuti anche lungo la A20 nel territorio di Capo d’Orlando per la caduta di un albero e di rami.