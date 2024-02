Il Carnevale rischia di trasformarsi in tragedia, 14enne accoltellata durante festa a Ravanusa

La ragazza è stata trasferita d'urgenza in ospedale dopo la terribile lite tra minorenni in strada.

Momenti di paura e violenza durante la festa di Carnevale di Ravanusa, in provincia di Agrigento, dove una 14enne è stata accoltellata in seguito a una lite tra ragazzine (tutte minorenni).

La ragazza avrebbe riportato diverse ferite al volto.

Ravanusa, ragazza accoltellata alla festa di Carnevale

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la 14enne – originaria di Campobello di Licata (AG) – sarebbe rimasta coinvolta assieme a un’amica in una discussione con altre due minorenni, presumibilmente per futili motivi. La 14enne, intervenuta per difendere l’amica nel corso della lite, a un certo punto sarebbe stata raggiunta da diverse coltellate. L’amica avrebbe chiamato i soccorsi, che hanno trasferito la 14enne d’urgenza in ospedale.

Come sta la ragazza accoltellata al Carnevale di Ravanusa

Fortunatamente la 14enne ferita sarebbe già fuori pericolo. Per le numerose ferite d’arma da taglio al volto sono stati necessari dei punti, ma nessuna delle coltellate avrebbe raggiunto il cuore o altri organi vitali. Dopo alcune ore di osservazione e i controlli di rito, i medici l’hanno dimessa.

Il caso di Cesarò

Carnevale violento anche a Cesarò, in provincia di Messina. In seguito a una rissa scoppiata durante la tradizionale sfilata dei carri allegorici, sono intervenute le forze dell’ordine. Quattro persone sono state arrestate per rissa aggravata da lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Immagine di repertorio