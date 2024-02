Scoppia la rissa durante i festeggiamenti di Carnevale: 4 arresti a Cesarò

Momenti di agitazione durante i festeggiamenti e il passaggio dei carri allegorici nella cittadina del Messinese.

Durante un servizio predisposto a Cesarò (ME), in occasione dei festeggiamenti del Carnevale, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato quattro persone di età compresa tra i 25 e 57 anni, tutti già noti alle Forze dell’Ordine, ritenuti responsabili di aver partecipato a una rissa.

L’episodio di violenza sarebbe avvenuto durante una manifestazione tradizionale, che ogni anno raduna numerose persone.

Rissa durante il Carnevale di Cesarò, la ricostruzione

I fatti si sarebbero svolti al passaggio dei carri allegorici in una via del centro, dove i carabinieri hanno notato un gruppo di persone coinvolte in una rissa con calci e pugni, scaturita verosimilmente per futili motivi.

Intervenuti sul posto, i militari dell’Arma hanno fermato i facinorosi che hanno riportato qualche lesione, scongiurando ulteriori conseguenze. Nonostante la resistenza, opposta dai quattro uomini coinvolti, i carabinieri li hanno bloccati procedendo al loro arresto per rissa aggravata da lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Al termine delle formalità di rito, gli arrestati per rissa sono stati ristretti ai domiciliari nelle loro abitazioni, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Giardini Naxos, annullata la festa

Carnevale è un momento triste in un Comune del Messinese. L’improvvisa morte del 34enne Simone Lo Turco, stroncato da una malattia fulminante mentre si trovava all’estero con amici e parenti, ha devastato il Comune di Giardini Naxos. L’amministrazione cittadina ha disposto il lutto cittadino e l’annullamento dei festeggiamenti di Carnevale in segno di vicinanza alla famiglia.

