Studentessa filmata in bagno all’Università di Catania: scatta denuncia per un 47enne

Uno shock per la giovane, che si è accorta della presenza del cellulare nascosto mentre si trovava in bagno.

Gli agenti del commissariato Borgo Ognina hanno denunciato un uomo di 47 anni responsabile di aver usato il proprio cellulare per filmare una ragazza all’interno di un bagno del dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Catania.

Ragazza filmata in un bagno dell’Università di Catania, denunciato 47enne

L’uomo, un operaio incensurato dipendente di una ditta edile che stava eseguendo dei lavori all’interno del plesso universitario, dopo essersi introdotto all’interno dei bagni della facoltà, avrebbe introdotto con la mano il proprio telefono al di sotto dall’intramezzo della parete divisoria del bagno delle donne, riprendendo con la telecamera una giovane studentessa.

La ragazza, accortasi della presenza del telefono, è immediatamente uscita dal bagno in cerca di aiuto. Sul posto è intervenuta la Volante del commissariato Borgo Ognina che, dopo aver individuato il responsabile e aver proceduto al sequestro del cellulare utilizzato per le riprese, ha proceduto a indagare l’uomo per il reato di interferenze illecite nella vita privata.